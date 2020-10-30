Son dakika: Ege'de 5.1 büyüklüğünde deprem

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.14'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi Aydın açıklarından saat 18:15'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.74 km olarak açıklandı.
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