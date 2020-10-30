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Haberler İzmir Son dakika: Ege'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Ege'de 5.1 büyüklüğünde

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki sonrası Ege'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Son dakika: Ege'de 5.1 büyüklüğünde deprem

30.10.2020, 18:24 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,18:36

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.14'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi Aydın açıklarından saat 18:15'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.74 km olarak açıklandı.

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