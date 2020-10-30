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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de depremin ardından 4 maç ertelendi

Son dakika: 'de depremin ardından 4 maç ertelendi

'de yoğun olarak hissedilen , büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Yaşanan depremin ardından 4 maçı erteledi.

Son dakika: İzmir'de depremin ardından 4 maç ertelendi

30.10.2020, 16:29 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020,16:36

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.

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