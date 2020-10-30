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Son dakika: İzmir'de depremin ardından 4 maç ertelendi

İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Yaşanan depremin ardından TFF 4 maçı erteledi.