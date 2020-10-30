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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de göçük altında kalan Günay kurtarıldı

Son dakika: 'de göçük altında kalan Günay kurtarıldı

'de meydana gelen depremde göçük altında kalan Günay isimli çocuk enkaz altından kurtarıldı.

31.10.2020, 01:04 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020,01:05

İzmir bugün 6.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Meydana gelen depremde çok sayıda ev yıkılırken, binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ölü ve yaralıların olduğu depremde yetkililer vatandaşlara evlerine girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

"ABİ SEN GİTME"

Göçük altı kamerasıyla yeri tespit edilen Günay isimli çocuk, kendisini kurtarmak için gelenlerden birine, "Abi sen gitme.." diye seslendi.

285. Sokak'taki çöken binada da ekiplerin çalışması sonuç verdi. Binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 15 yaşındaki Günay Özışık yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı. Günay Özışık ambulansla hastaneye götürüldü.

Kamera görüntüsüyle enkazdaki kişinin çocuğu olduğunu tespit eden Günay'ın babası, kurtarma çalışmaları sırasında konuşarak oğluna destek verdi.

Yaşadığı şokun etkisiyle oğlunun enkazdan çıkarıldığına inanmayan Günay'ın annesini ekipler sakinleştirdi.

Son dakika: İzmir Kriz Merkezinde basın açıklaması yapıldı İzmir’e gitmekte ısrar eden sürücüler kente girişleri tıkadı Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirecek!

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