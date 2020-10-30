Tandırın Aydın’daki adresi Babaşakir

400 derece sıcaklıktaki taşların arasında hiçbir ilave yapılmadan pişen kuzunun tadına doyamayacaksınız

Evliya Çelebi, seyahatnamesinde tandır kebabının özellikle Güneydoğu kentlerinde çok sevilen bir yemek olduğundan bahsediyor. Tandır kebabı bugün Türkiye'nin Doğu'dan Batı'ya birçok kentinde lokantalarda farklı usul ve adlarda (tandır kebabı, fırın kebabı, kuyu kebabı) hazırlanarak sunuluyor. Aydın'da kuzu tandırın adresi Babaşakir. Mekanın ismi 32 yıllık birlikteliğin, ustaya saygının, vefanın örneği olarak, yanında çalıştığı şimdi de restoranda yanında usta olarak çalıştırdığı Şakir Ustaya vefa olarak Babaşakir olmuş. Mekanın sahibi ve işletmecisi Şerif Karaman Aydın'da 1984 yılında garson olarak başladığı tandırcıda tandırı sevmiş. Garsonluktan başladığı mesleğini bugün zirvede kendi mekanının sahibi, patron olarak sürdürüyor.



34 ÇEŞİT MEZE SUNULUYOR

Aydın merkezde Forum alışveriş merkezinin karşısında yeşillikler içerisindeki mekan 300 kişi kapasiteli ve otopark sorunu bulunmuyor. Soğuk mezelerde Aydın yöresinin semizotu, ısırgan otu, zeytinyağlı enginar, yöreye has şakşuka, mevsimine göre Şevketi bostan olmak üzere mekanda 34 çeşit soğuk meze çıkıyor. Mekanın amiral gemisi kuzu tandır. Kuyu tandırı Aydın'a özgü bir yemektir, adı kuyu kebabıdır. Yağ, tuz gibi katkı maddeleri bulunmuyor. 1,5 metre derinlikte taşla örülmüş kuyuda içerisinde çam odunu yakılarak taşların 350- 400 dereceye ulaşması sağlanıyor. Aydın Çine, Balıkesir, Manisa Demirci, Isparta ve Afyon'un en lezzetli kuzuları bütün olarak kuyuya atılıyor. Kuyunun kapağı çamurla sıvanarak kapatılıyor. Kuyunun taşın ısısıyla vücudundaki su buhar halinde çekilerek bir saat bekletiliyor. Kuyu bir saat sonra açılıp 15 dakika dinlendirildikten sonra tandır o muhteşem lezzetiyle servise hazır hale gelir. Tatlı olarak Aydın yöresine ait kabak ve peynir tatlısı ve mevsiminde Aydın'ın meşhur incir tatlısı veriliyor.