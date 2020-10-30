Tarım ve gıda stratejik önemde

Gıdada bilinçsiz tüketim ve savurganlığın yüzde 60'ının engellenebileceğine dikkat çeken Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) raporuna göre ise yalnızca geçen yıl üretilen 60 milyon ton bitkisel ürünün 9.5 milyon tonu tüketiciye ulaşmadan heba oldu. Kaynakların verimli kullanılması, depolama ve nakliye süreçlerinde yapılacak düzenlemeler de israfı önemli ölçüde azaltacaktır elbette. Ancak bizler de nihai tüketiciler olarak tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek bu rakamların değişmesine katkıda bulunabiliriz" diye konuştu.



KARBON AYAK İZİ AZALTILACAK

2020 yılını 'Sürdürülebilirlik Yılı' olarak ilan ettiklerini hatırlatan Celep, "Birliğimizce çalışma grubu kuruldu. Öngörülen büyüme stratejisi, temiz enerji, sürdürülebilir sanayi, inşaat ve yenileme, tarladan sofraya, kirliliğin ortadan kaldırılması, sürdürülebilir hareketlilik ve biyoçeşitlilik olmak üzere toplam 7 politika alanı altında kurgulandı. Türkiye'nin de AB ile işbirliğine devam edebilmesi yani ihracatımızın sürdürülebilir olması gerekiyor. İnsan yaşamının sürdürülebilir olması için karşılanması gereken temel ihtiyaçlar var. Toprağı ve toprağın bize sunduğu nimetleri korumak en başta geliyor. Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için üstümüze düşen görevleri elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Daha az karbon ayak izi bırakmak için İzmir'de 81 yıldır faaliyet gösteren Ege İhracatçı Birlikleri olarak, Ege Bölgesi'nin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu tüm dünyaya göstermek için öncü olmamız gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'EGE GIDA İHRACATINDA ÖNCÜ'

EGE İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 7'sinin tarım ürünleri ihraç ettiğine işaret eden Celep, şöyle devam etti. "2020'nin ilk dokuz aylık döneminde tarım ürünleri ihracatımız yüzde 5'lik artışla 3 milyar 479 milyon dolardan, 3 milyar 639 milyon dolara yükseldi. Tarım ürünleri ihracatında geriye dönük son bir yıllık dönemde ise; 5 milyar 82 milyon dolara ulaştık. Ege Bölgesi olarak gıda ihracatının yüzde 22'sini gerçekleştiriyoruz. Hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yüzde 38'lik ihracat artış hızıyla 283 milyon dolardan, 390 milyon dolara ulaştı ve ihracatını en fazla artıran sektörümüz oldu."

'KRİZİ AVANTAJA ÇEVİRDİLER'

Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatının yüzde 19'luk artışla 600 milyon dolardan, 714 milyon dolara yükseldiğini söyleyen Celep, "Odun dışı orman ürünleri ihracatımız yüzde 11'lik artışla 67 milyon dolardan, 75 milyon dolara çıktı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 703 milyon dolar, tütün sektörü 645 milyon dolar, kuru meyve sektörü 570 milyon dolar ihracat yaparak geçen yılki ihracat rakamlarını korudu. Zeytin ve zeytinyağı ihracatımız yüzde 13'lük düşüş yaşadı. Buna rağmen zeytin ve zeytinyağı ihracatımızdan 115 milyon dolar döviz geliri elde ettik. Ülkemiz kuru meyve ihracatının yüzde 60'tan fazlasını ise Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği gerçekleştiriyor. Türkiye'nin gıda ihracatı konusundaki stratejisini yaşanan kriz şartları altında bile avantaja çevirebildik" diye konuştu.

TARIMDA 4.0 MODELİ

"Gelecek birkaç 10 yıl, bilginin etrafında şekillenecek" diyen başkan Celep, "Tarımda bilgiyi kullanmak, yorumlamak verimliliğimizi artırmamızı sağlayacaktır. Bölgemizde akıllı tarımı, Tarım 4.0'ı yaygınlaştırmalıyız. Politikalarımızı belirlerken çevreyi ihmal etmemeli, bir yandan da daha az su tüketen bitkilere yönlenmemiz gerektiğini unutmamalıyız" uyarılarında bulundu.