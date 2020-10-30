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'de meydana gelen depremin ardından () ve 'dan düzenleme kararı aldı.

THY'den İzmir'e ek sefer

30.10.2020, 19:12

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türk Hava Yolları(THY) Ankara ve İstanbul'dan ek sefer düzenleme kararı aldı.

EK SEFER

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklama, "Bugün meydana gelen deprem sonrası şirketimiz İzmir'e iki ek sefer gerçekleştirme kararı aldı. Ankara ve İstanbul'dan icra edilecek bu uçuşlar; TK4370 ESB-ADB ve TK6970 IST-ADB" denildi.

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