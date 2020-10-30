THY'den İzmir'e ek sefer

İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türk Hava Yolları(THY) Ankara ve İstanbul'dan ek sefer düzenleme kararı aldı.

EK SEFER



Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklama, "Bugün meydana gelen deprem sonrası şirketimiz İzmir'e iki ek sefer gerçekleştirme kararı aldı. Ankara ve İstanbul'dan icra edilecek bu uçuşlar; TK4370 ESB-ADB ve TK6970 IST-ADB" denildi.