Üç kuşaktır köfteci: “Gamalı”

Makedonya muhaciri dedesi ile aynı adı taşıyan Şevki Atman, tüm aile birlikte işlettikleri Gamalı Köftecisi'nin başarısını, işlerini çok severek yapmalarına bağladı. Atman, "Babam ve ben her an işimizin başındayız. Bu nedenle yıllardır hiç değişmeyen kalitemizden ve lezzetimizden ödün vermiyoruz" dedi. 1922 yılında dünyaya gelen Şevki Atman'ın ailesi Makedonya Üsküp'ün İştip ilçesinden Manisa'nın Turgutlu ilçesine göç etti. Şevki Atman, 1945'de ilçe merkezinde hizmetine devam eden ilk köfteci dükkânını açtı. Bir süre sonra mesleğe ara verdi. Şevki beyin oğulları Hamdi ve Mustafa bu dükkânda yetişti. 1974 yılında kardeşlerden Mustafa Kuşadası'nda Gamalı Köftecisi'ni açtı. 1989 yılında büyük kardeş Hamdi Atman, Turgutlu'da babadan kalan dükkânı yeniden faaliyete soktu. 2004 yılından itibaren marka haline gelen Gamalı Köftecisi, Hamdi Usta ve oğlu Şevki tarafından Turgutlu Çarşısı'nda ve İzmir-Ankara karayolu üzerinde köftecilik mesleğini sürdürüyor. Hangisine giderseniz gidin çok sıcak bir ortamda sizi bildikleri işi en iyi şekilde yapıyor olmanın haklı özgüveni ve güler yüzle karşılıyorlar. Şevki Atman'ın ifadesine göre, eskiden "bakır sini" olarak tabir edilen büyük tepsilerde pişirilen köfteler zamanla saç tavalarda yapılmaya başlanmış. Pide ile servis edilen; buhar ve bol tereyağı ile yumuşatılmış pidesi ve baharatsız hazırlanan kıyması ile insanın ağzında inanılmaz tatlar bırakan bu özel köftenin bayrağı, 1945 yılından itibaren üç kuşaktır Makedonya muhaciri Atman ailesinin elinde.



ÇOK ÖZEL FORMÜL

"Gamalı" adının eski yıllarda etlerin "kama" adı verilen bıçaklarla kıyılmasından geldiğini belirten Şevki Atman köftelerinin özelliğini ise şöyle anlatıyor: "Yoğurtlu soslu veya sade olarak servis edilen 'gamalı' özel köftemizdir. Bu köftenin içerisinde sadece tuz var başka hiçbir baharat ve malzeme yoktur. Lezzetin farkının nedeni hayvanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Doğal ortamlarında, doğal besinlerle beslenen hayvanların etleri oldukça lezzetli oluyor. Ayrıca köftemizin kıymasını hazırlarken hayvanın farklı yerlerinden kesilen etleri harmanlıyoruz."

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