Yeni Asır yazıyor sorunlar çözülüyor

Yeni Asır Gazetesi 126 yıldır, başta İzmir ve Ege Bölgesi olmak üzere pek çok soruna çare oldu. Yeni Asır sayesinde görünür hale getirilen problemler tek tek çözüldü. Yalnızca Ege'nin değil dünyanın her yerinden haberleri ile olayların perde arkasını okuyucularına aktaran Yeni Asır Gazetesi, 1895 yılında Selanik'te başladığı yayın hayatına 126 yıldır kesintisiz devam etti. Ülkemizde olup bitenleri aktarma çabası içerisinde vatandaşın sorunlarına da çözüm bulmaya çabalayan Yeni Asır, pek çok problemin çözülmesine yardımcı oldu. Yeni Asır'ın dokunduğu hayatlar değişirken, birçok sorunda son buldu. İşte Yeni Asır'ın sorunların çözülmesine yardımcı olduğu haberler;



İZMİRLİNİN HAKLARINI SAVUNDUK

HİLTON PROBLEMİ HALLEDİLDİ

İZMİR'DE sembol haline gelen Hilton Oteli'nin kapanması sürecinde Yeni Asır'ın ortaya koyduğu skandal sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer harekete geçti. Otelin faaliyete girdiği 1991 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin o dönem yapılan sözleşmeden kaynaklanan bir takım hukuki boşluklar nedeniyle vaat edilen ekonomik gelirden yararlanamadığını hatırlatan Soyer, tesisin yeniden 5 yıldızlı bir otel olarak faaliyete geçmesinin öncelikleri olduğunu aktardı. Soyer, "Büyükşehir Belediyesi bu yönde irade kullanacaktır. Ama geçmişte yapılmış olan sözleşmenin yarattığı maddi kayıpları, İzmir halkı adına yeni süreçte ortadan kaldırma kararlılığındayız. Yeniden aynı şartlarda bir sözleşmeye asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. Bundan sonra yapacakları görüşmeleri, alacakları kararları ve atacakları adımları tüm şeffaflığıyla İzmir kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Soyer, "İzmirlinin ekonomik çıkarlarının zedelenmesine de tahammülümüz yok" açıklamasını yaptı.