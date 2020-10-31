15 saniyede yıktı geçti

Ege Denizi'nde İzmir Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir'e felaketi yaşattı. Saat 14.51'de gerçekleşen deprem, İzmir'in yanı sıra komşu iller ve İstanbul ile Eskişehir'e kadar varan çok sayıda ilde de hissedildi. İzmir'de çok sayıda bina yıkıldı, onlarca binada da hasar oluştu. Manisa'da da 10 binada bazı duvarların yıkıldığı ve hasar olduğu kaydedildi.



BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Vatandaşlar panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına ulaşmak isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu.





ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sarsıntının ardından hemen alarm durumuna geçti. Yıkılan binaların enkazında kalanlar için kurtarma seferberliği başladı. Bayraklı'da yıkılan binaların etrafındaki vatandaşlar da enkaz altında aramalara yardım etti. Çevre illerden de çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye doğru yola çıktı.





KANDİLLİ 6.9 DEDİ

DEPREMİN ardından Kandilli Rasathanesi'nden de resmi açıklama yapıldı. Artçı sarsıntılar konusunda uyarı yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 6.9 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de hasarlı binalara girilmeme konusunda da vatandaşları uyardı.



BÜYÜKSEHİR BİNASI DA HASAR GÖRDÜ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin depreme dayanıksız olduğu yıllar önce bilimsel raporla tespit edilen binasında da hasar meydana geldi. Tüm Bel Sen İzmir 1 Nolu Şube yetkilileri, "Özellikle belediyenin ana binasında, tüm hizmet binaları için yaptığımız deprem güvenliği uyarılarının ne kadar haklı olduğu kanıtlanmış oldu" diye konuştu.

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