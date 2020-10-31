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Haberler İzmir Ayvalık Cunda’da bina duvarı yıkıldı

Ayvalık Cunda’da bina duvarı yıkıldı

Ayvalık Cunda’da bina duvarı yıkıldı
Giriş Tarihi: 31.10.2020

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ev, işyerleri ve alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlardaki vatandaşlar panikle sokağa çıktı. Bu sırada bazı yerlerde izdiham yaşandı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ile Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın Cunda Adası Mektep Sokak'ta bulunan metruk bir binanın duvarının yıkıldığını, başka bir can kaybı ya da hasarın olmadığını bildirdi.

MUĞLA VE DENİZLİ'DE HASAR YOK
SARSINTI Ege'nin illeri Muğla ve Denizli'de de şiddetli şekilde hissedildi, halk panikle kendini sokağa atarak yakınlarından haber almaya çalıştı. Muğla ve Denizli'de herhangi bir yıkım haberi gelmediği bildirildi.

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