Bakan Koca: İzmir'de hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi!

İzmir'deki deprem sonrası çok sayıda yaralının tedavi edildiği Ege Üniversitesi Hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybedenlerinin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamalardan satır başları

"Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar ameliyatı, müdahalesi yapılan 15 hastamız oldu. Müdahalesi yapılan hastalarımızda ciddi bir durumun olmadığını söyleyebilirim.Bugüne kadar örneğini görmediğimiz şekliyle salgın döneminde bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Bu dönemde salgınla mücadele ederken tedbirleri hassasiyetle vatandaşlarımızdan uymalarını özellikle istiyoruz. Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz. (Enkazdan çıkarılan Seher Hanım ve çocuklarının durumu) Üç yavrumuzun biri hayatını kaybetti. Diğer ikisiyle ilgili şu an herhangi bir sorun olmadığını, yakın takipte olduğumuzu söyleyebilirim."

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir depremindeki son durumu açıkladı!