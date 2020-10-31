Bakan Koca: Yaralılar için 184'ü arayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın" açıklamasını yaptı.



Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından İzmir'deki depremin ardından yakınlarından haber alamayanlar için uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" ifadelerini kullandı.