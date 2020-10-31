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Haberler İzmir Bakan Koca: Yaralılar için 184'ü arayın

: Yaralılar için 184'ü arayın

Son dakika... Koca, 'de yaşananan depremde yaralananlar için vatandaşların 184 Hattı'nı arayarak bilgi alabileceğini açıkladı.

Bakan Koca: Yaralılar için 184'ü arayın

31.10.2020, 09:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın" açıklamasını yaptı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından İzmir'deki depremin ardından yakınlarından haber alamayanlar için uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" ifadelerini kullandı.

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