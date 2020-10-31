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Haberler İzmir Bakan Koca'dan acı haber: 3 yavrumuzdan biri hayatını kaybetti

'dan acı haber: 3 yavrumuzdan biri hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Perinçek ve çocuklarının sağlık durumlarıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi: "Üç yavrumuzun biri hayatını kaybetti. Diğer ikisiyle ilgili şu an herhangi bir sorun olmadığını, yakın takipte olduğumuzu söyleyebilirim. Rabbim bu tür felaketleri, bu acıları bize, memleketimize, vatandaşımıza yaşatmasın diliyorum 'e, İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'dan acı haber: 3 yavrumuzdan biri hayatını kaybetti

31.10.2020, 20:06

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken Doğanlar Apartmanı'nda cesedi çıkarılan çocuğun Seher Dereli Perinçek'in oğlu Umut olduğu anlaşıldı. Ayrıca Seher Dereli Perinçek'in enkaz altından çıkarıldığı söylenen kızı Elif'in ise hala enkaz altında olduğu çıkarılan çocuğun ise Perinçek'in diğer evladı Ezel olduğu belirtildi. Böylelikle enkazdan Seher Dereli Perinçek ile çocukları Ezel ve Elzem sağ kurtarılırken, oğlu Umut ise yaşamın yitirdi. Elif'in kurtarma çalışması sürüyor.

Hastanede Seher Dereli Perinçek'i ziyaret ettiğini, birazdan da Eda Hanım'ın gayretiyle damar yolunu açtığı İnci Okan'ı ziyaret edeceğini belirten Koca, Perinçek ve çocuklarının sağlık durumlarıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Üç yavrumuzun biri hayatını kaybetti. Diğer ikisiyle ilgili şu an herhangi bir sorun olmadığını, yakın takipte olduğumuzu söyleyebilirim. Rabbim bu tür felaketleri, bu acıları bize, memleketimize, vatandaşımıza yaşatmasın diliyorum. İzmir'e, İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum."

Bakan Koca, pandemi nedeniyle İstanbul ve diğer illerde yoğun bir gayretlerinin bulunduğunu, bu seyre göre programının netleşeceğini sözlerine ekledi.

DHA

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