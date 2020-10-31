Bakan Ziya Selçuk açıkladı: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verildiğini açıkladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız." dedi.

Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir



İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık.



Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 31, 2020







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