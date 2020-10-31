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Haberler İzmir Bakan Ziya Selçuk açıkladı: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

açıkladı: 'de eğitime bir hafta ara verildi

Son dakika haberine göre, Selçuk, genelinde eğitime bir hafta ara verildiğini açıkladı. yaptığı açıklamada, "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık." dedi.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

31.10.2020, 12:12 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020,12:14

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verildiğini açıkladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız." dedi.




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