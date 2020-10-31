Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verildiğini açıkladı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız." dedi.
Yaraları hep birlikte saracağız #İzmir— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 31, 2020
İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık.
Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Ziya Selçuk açıkladı: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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