Deprem sonrası zamanla yarış

İzmir'deki 6.6'lık depremin ardından en büyük hasarın oluştuğu Bayraklı bölgesine giden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlara gerek duyulmadığı taktirde trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu. Binaların yıkıldığı bölgeye giderek açıklamalarda bulunan Köşger, 70 vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını belirtti. Köşger, "9 tane yan yatmış bina var. Hasarlı binalar da var. Bütün hasarlı binalarda arama kurtarma çalışmaları başladı. 70 yakın vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Benim ricam vatandaşlardan sakin olmaları. İzmir'de şu an trafik kitlenmiş durumda. Ekiplerimizin bir kısmını oraya yönlendirmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımız açık alanlarda bizim açıklamalarımız beklesinler. Şu an kan ihtiyacı yok gerekli durumda çağrımızı yapacağız. Vatandaşlarımız gereksiz yere trafiğe çıkmasın, bunlar ambulansların ulaşımını yavaşlatıyor. Devlet tüm gücü ile burada. Ekiplerimizin ulaşamadığı hiçbir bina yok. Kimse ekiplerimizin işini zorlaştırmasın. Bizim işinin uzmanı arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Ceset çıkartılan binalarımız var" ifadelerini kullandı.





BAYGINLIK GEÇİRDİ

6.6'lık felakete kapalı mekanlarda yakalananlar büyük panik ve korku yaşadı. Bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi.





ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. İzmir'den sonra en büyük hasar Manisa'da yaşandı. İstanbul'da da sarsıntı ciddi şekilde hissedilirken, herhangi bir hasar oluşmadığı ancak Avcılar'da riskli olduğu değerlendirilen bir binanın tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi. Sarsıntının ardından valilikler hasar tespit çalışması yapılmaya başlandığını ve herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını duyurdu.





HASTANELER DOLDU TAŞTI

İzmir'de dün 14.51'de meydana gelen depremin ardından enkaz altından çıkarılan 321 yaralı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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