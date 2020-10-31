Haberler İzmir Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberibe göre, Gaziantep'te bir kişi, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

31.10.2020, 10:01