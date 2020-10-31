Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kişinin, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz video paylaşımında bulunduğu belirlendi.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi evinde yakaladı.
Gözaltına alınan kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.İzmir'deki deprem sonrası sosyal medyada provokasyon! Emniyet harekete geçti
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.