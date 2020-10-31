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Haberler İzmir Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberibe göre, 'te bir kişi, depremiyle ilgili hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

31.10.2020, 10:01

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kişinin, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz video paylaşımında bulunduğu belirlendi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi evinde yakaladı.

Gözaltına alınan kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

İzmir'deki deprem sonrası sosyal medyada provokasyon! Emniyet harekete geçti

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