Devlet İzmir’in imdadına yetişti

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara dökülen vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Birçok binanın yıkıldığı kentte, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Deprem sonrası bölgedeki son durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" dedi. AFAD, belediye, itfaiye ve 112 Acil ekipleri yıkımın yaşandığı Bayraklı ilçesine yönlendirildi. Ekiplerin enkazdaki çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkaz altından kurtarılan kişiler çevredeki hastanelere kaldırıldı.



BAYRAKLI DIŞINDA YIKIM YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı dışında merkez ilçelerde büyük bir yıkım meydana gelmediğini duyurdu. Soyer, arama kurtarma çalışmalarının aksamaması için vatandaşları mecbur kalmadıkça özel araç kullanmaması konusunda uyardı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Soyer, "Bayraklı dışında büyük merkez ilçelerimizde yıkım yok. Bayraklı bölgesinde enkaza ulaşım ve yaralı nakli için ana arterleri boş bırakalım. Seferihisar Sığacık'ta denizin yükselmesi nedeniyle su bas kınları yaşandı. Ekiplerimiz görevlerinin başında" ifadelerini kullandı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında bazı vatandaşların panik nedeniyle yüksekten atlama sonucu yaralandığı belirtildi.



5 MİLYON LİRA GÖNDERİLDİ

Yaralıların hastanelere tedaviye alındığı bildirildi. AFAD, "Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir" açıklaması yaptı.





TSK HAVADAN ARAMA YAPTI

Depremden etkilenen tüm bölgelerle ilgili harekete geçtiklerini duyuran AFAD yetkilileri, "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından 2 helikopterle havadan tarama çalışmaları yürütülüyor" açıklaması yapıldı.



ONLARCA ARTÇI SARSINTI OLDU

AFAD, büyüklükleri 3.3 ile 5.1 arasında değişen 19 artçı deprem kaydedildiğini duyurdu. Depremin belirgin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 saniye olarak belirlendi.





JEOFİZİK Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, İzmir'in yaşadığı 6.6 şiddetindeki depremin artçılarına dikkat çekti, "O artçı sarsıntılar en az 5 şiddetinde olacaktır... Bilinçli ve temkinli olmak zorundayız" dedi. Öziçer, "Son 2 yılda İzmir'in kuzey bölgelerinde Karaburun ve Foça'da meydana gelen sarsıntılar o bölgedeki fayların enerjiyi boşaltmasına neden oldu. Ancak, 15 yıldan beri İzmir'in güneyinde yer alan özellikle Seferihisar bölgesindeki aktif faylar hiç enerji boşaltamadığı için 6.7 büyüklüğünde kendini göstererek ortaya çıktı. Bunun artçıları 5 ve 5'ten büyük olacaktır. Vatandaşlar önümüzdeki bir ay içinde temkinli bilinçli ve dikkatli olmak zorunda" dedi.



DEPREMİN etkilerinin uzun süre devam edeceğini söyleyen Jeoloji uzmanı Metin Tüysüz de, "Ege Bölgesi dünyanın en sık deprem oluşturan bölgelerinden biri. Buralarda artçı olarak 6'ya kadar depremlerin olası mümkündür. Bu nedenle hasar gören evlere girilmemesi önemli" ifadelerini kullandı.



IZMİRLİLERE GEÇMİS OLSUN MESAJI

EMİNE ERDOĞAN: Merkezi Seferihisar olan, İzmir ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı olmamasını temenni ediyorum, Rabb'im ülkemizi tüm afetlerden korusun.



TBMM BAŞKANI MUSTAFA

ŞENTOP: Devletimizin bütün birimleri müteyakkız haldedir ve meseleyi yakından takip etmektedir. İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun.



MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ:

İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet- millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki, Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin.



HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin.



CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir.



LETİŞİM BAKANI FAHRETTİN ALTUN:

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır.



DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ

ERBAŞ: Evlerine giremeyen vatandaşlarımız, din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler.



YOLLARDA YOGUNLUK OLUSTU

DEPREMİN ardından kent merkezindeki işyerlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, operatörlerdeki yoğunluk nedeniyle yakınlarına ulaşamayınca, tedirgin olup yollara düştü. Bu nedenle kent merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.



AB: YARDIMA HAZIRIZ

AVRUPA Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Ege Denizi'ndeki deprem sonrası gelişmeleri izlediklerini, yardıma hazır olduklarını bildirdi. Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye açıklarındaki güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.