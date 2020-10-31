Enkaz alanlarına gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra depremin en çok hasar verdiği Bayraklı ilçesine, çevre ilçelerden araçlarıyla birçok vatandaş geldi.

Vatandaşlar araçlarıyla trafik yoğunluğu oluşturdu. Emniyet yetkilileri, AFAD ekiplerinin çalışmalarında zorluk yaşamaması için vatandaşlara enkaz bölgesinden ayrılmaları konusunda uyardı.

Ancak uyarılara rağmen bölgedeki insan yoğunluğu dikkat çekiyor.





Öte yandan emniyet ekiplerinin dün yaşanan depremin ilk anlarında kentin bazı giriş noktalarını kapatması, ekiplerin enkaz bölgesine ulaşmasını kolaylaştırmıştı.





DHA