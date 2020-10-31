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Haberler İzmir İnci Okan işte böyle kurtarıldı: Abla çok korkuyorum elimi tutar mısın?

işte böyle kurtarıldı: Abla çok korkuyorum elimi tutar mısın?

’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı ’nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki ve köpeği Fıstık kurtarıldı. Kurtarılma anında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı. İnci'nin sözleri yürekleri acıttı.

İnci Okan işte böyle kurtarıldı: Abla çok korkuyorum elimi tutar mısın?

31.10.2020, 13:42

Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde Rıza Bey Apartmanı çöktü. Depremde, 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık da enkaz altında kaldı. Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, önce İnci Okan'ın köpeği, Fıstık'a ulaştı. Ardından da depremden yaklaşık 17 saat sonra saat 08.00 sıralarında İnci Okan'a ulaştı. Enkazdan yaralı kurtarılan İnci Okan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İnci'nin kurtarılma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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