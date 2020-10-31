Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremin ardından sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşımlar üzerine Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturma başlattığını, Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.,Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''Tüm kurumlarımız İzmir'in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Keşimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır '' ifadelerini kullandı.Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı İzmir Valisi Köşger, depremzedelerin konaklayabilecekleri tesisleri açıkladı İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor Depreme marketin kasasında yakalanan 3 kadını kısa mesaj kurtardı
İzmir depremi hakkındaki provokatif paylaşımlara 3 gözaltı! Bakan canlı yayında duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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