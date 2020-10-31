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Haberler İzmir İzmir depremi hakkındaki provokatif paylaşımlara 3 gözaltı! Bakan canlı yayında duyurdu

depremi hakkındaki provokatif paylaşımlara 3 gözaltı! Bakan canlı yayında duyurdu

’de yaşanan büyük depremin ardından sosyal medyada alçak paylaşımlar yapılmış, söz konusu paylaşımlar nedeniyle ayağa kalkmıştı. bölgesinde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. '' dedi.

İzmir depremi hakkındaki provokatif paylaşımlara 3 gözaltı! Bakan canlı yayında duyurdu

31.10.2020, 11:46 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020,11:48

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremin ardından sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşımlar üzerine Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturma başlattığını, Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.,Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''Tüm kurumlarımız İzmir'in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Keşimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır '' ifadelerini kullandı.

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