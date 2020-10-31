İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

AFAD: Depremde 25 vatandaşımız hayatını kaybetti, toplam 804 vatandaşımız yaralandı. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir.
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