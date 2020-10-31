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Haberler İzmir İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

Son dakika... Yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor. depreminde ölü ve yaralı sayıları artıyor. , İzmir'deki depremde can kaybının 25, yaralı sayısının 804 olduğunu açıkladı.

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

31.10.2020, 09:47 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020,09:51

AFAD: Depremde 25 vatandaşımız hayatını kaybetti, toplam 804 vatandaşımız yaralandı. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir.

Detaylar geliyor...

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