Haberler İzmir İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

Son dakika... Yürek yakan haberler gelmeye devam ediyor. İzmir depreminde ölü ve yaralı sayıları artıyor. AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 25, yaralı sayısının 804 olduğunu açıkladı.