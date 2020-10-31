İzmir'de 5 büyüklüğünde bir deprem daha

İzmir'de dün 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah da 5.0 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. EMSC depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.