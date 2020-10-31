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Haberler İzmir İzmir'de 5 büyüklüğünde bir deprem daha

'de 5 büyüklüğünde bir daha

SON DAKİKA...’de dün 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah saat 08.30 civarında 5.0 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre İzmir'in Seferihisar ilçesine 17 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

İzmir'de 5 büyüklüğünde bir deprem daha

31.10.2020, 08:41 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020,09:34

İzmir'de dün 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah da 5.0 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. EMSC depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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