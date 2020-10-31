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Haberler İzmir İzmir'de ikizler enkaz altından çıkarılmayı bekliyor

'de enkaz altından çıkarılmayı bekliyor

Son dakika... Bayraklı'da nedeniyle yıkılan 'nda enkaz altında kaldığı düşünülen ikizlere ulaşılmaya çalışılıyor.

İzmir'de ikizler enkaz altından çıkarılmayı bekliyor

31.10.2020, 10:33 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020,10:38

İzmir Bayraklı'da 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Buse ve İnci, enkaz altından kurtarılırken Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimi ikizlerin de enkaz altında oldukları öğrenildi. İkizlerin bulunması için yakınları sosyal medyada çağrıda bulundu.



İHA

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