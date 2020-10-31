  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de Rıza Bey apartmanında enkazından 16 yaşındaki İnci yaralı kurtarıldı!

'de apartmanında enkazından 16 yaşındaki İnci yaralı kurtarıldı!

dakika... 'den mucize kurtuluş haberleri ardı ardına geliyor. Son olarak apartmanında enkaz altından 16 yaşındaki İnci, yaralı olarak çıkarıldı. Endişeli şekilde bekleyen yakınları büyük sevinç yaşadı.

İzmir'de Rıza Bey apartmanında enkazından 16 yaşındaki İnci yaralı kurtarıldı!

31.10.2020, 09:00 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020,09:01

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet, yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Okan'ın anneannesi gelişmenin ardından büyük sevinç yaşadı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber geldi.

Buse ve ailesinin ardından 16 yaşındaki İnci Okan da arama kurtarma ekiplerinin çabası sonucu 17 saat sonra çıkarıldı. Okan'ın yaralı olarak çıkarılması yakınlarını ve çevredeki vatandaşları sevindirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de Rıza Bey apartmanında enkazından 16 yaşındaki İnci yaralı kurtarıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA