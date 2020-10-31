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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden diş hekimi Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in cenazeleri toprağa verildi.