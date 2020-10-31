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Haberler İzmir İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden diş hekimi ile çocukları ve 'in cenazeleri toprağa verildi.

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

AA

31.10.2020, 15:26

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze törenine, Burcu Yüksel'in eşi İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Yüksel ailesinin yakınları katıldı.

Yüksel ailesinin 3 ferdinin cenazeleri, namazın ardından defnedildi.

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