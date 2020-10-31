7 katlı binanın çökme anı kamerada

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, 7 katlı bir binanın yıkılma anı çevredekiler tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi. Dün saat 14.51 sıralarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında kent merkezinde bir binanın yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, 7 katlı bir binanın büyük bir gürültüyle çöktüğü görüldü. Binanın çevresindeki vatandaşlar ise korku ve panikle sağa sola kaçıştı.









EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇİRKİN PAYLAŞIMLARA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince İzmir'de meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı paylaşımlara karşı tespit çalışmaları başlatıldığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir. Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.