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Haberler İzmir Küçükyumuk Ailesi de enkazın altında! Herkes onlardan gelecek sesi bekliyor

de enkazın altında! Herkes onlardan gelecek sesi bekliyor

’de yaşanan depremin ardından yakınlarını ulaşamayan ’daki hesapları üzerinden yardım çağrısı yaptı. Mert-Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş’ten haber alamadıklarını belirten Küçükyumuk Ailesi yakınlarını görenlerin ya da durumu hakkında bilgisi olanların kendileri ile paylaşmalarını istediler.

Küçükyumuk Ailesi de enkazın altında! Herkes onlardan gelecek sesi bekliyor

İHA

31.10.2020, 16:44

Yakınları, İzmir'de yaşayan Küçükyumuk Ailesi için sosyal medyadan çağrı yaptı.

İzmir'de oturan Aile fertlerinden Mert-Eda Küçükyumuk çiftinin 2 yaşındaki çocukları Ateş ile birlikte Bayraklı'da Doğanlar Apartmanı'nın 5. katında yaşadığını belirten Mehmet Küçükyumuk, yakınlarına ulaşamadıklarını ve aradan geçen süreye rağmen bir haber alamadıklarını da belirterek "Bayraklı Doğanlar Apartmanı'nda oturan Mert-Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki Ateş Küçükyumuk'tan haber alamıyoruz.

Deprem kriz merkezinde de hastanede yaralı olarak ya da enkazdan çıkarılmış olarak herhangi bir kayıtları yok. Yakınlarımızın enkaz altında olduklarını düşünüyoruz" paylaşımında bulunarak yetkililerden yardım istedi.

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