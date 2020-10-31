Küçükyumuk Ailesi de enkazın altında! Herkes onlardan gelecek sesi bekliyor

Yakınları, İzmir'de yaşayan Küçükyumuk Ailesi için sosyal medyadan çağrı yaptı.

İzmir'de oturan Aile fertlerinden Mert-Eda Küçükyumuk çiftinin 2 yaşındaki çocukları Ateş ile birlikte Bayraklı'da Doğanlar Apartmanı'nın 5. katında yaşadığını belirten Mehmet Küçükyumuk, yakınlarına ulaşamadıklarını ve aradan geçen süreye rağmen bir haber alamadıklarını da belirterek "Bayraklı Doğanlar Apartmanı'nda oturan Mert-Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki Ateş Küçükyumuk'tan haber alamıyoruz.

Deprem kriz merkezinde de hastanede yaralı olarak ya da enkazdan çıkarılmış olarak herhangi bir kayıtları yok. Yakınlarımızın enkaz altında olduklarını düşünüyoruz" paylaşımında bulunarak yetkililerden yardım istedi.