Haberler İzmir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir depremindeki son durumu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir depremindeki son durumu açıkladı!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca "(İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

AA 31.10.2020, 13:49 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020,13:49