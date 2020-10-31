Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir depremindeki son durumu açıkladı!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca "(İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.
Koca "504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle İzmir'de görev başındayız" dedi.Bakan Koca: Yaralılar için 184'ü arayın
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