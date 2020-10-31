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Haberler İzmir Seferihisar sokaklarını bir metre su bastı

Seferihisar sokaklarını bir metre su bastı

6.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan İzmir Seferihisar’da tsunami meydana geldi. Sokakları bir metre deniz suyu bastı. Bu sırada Sığacık’ta tekerlekli sandalyesiyle sokakta bulunan 90 yaşında bir kadın boğuldu. Ege’nin tüm illerinde panik yaşandı.

Seferihisar sokaklarını bir metre su bastı
Giriş Tarihi: 31.10.2020

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir'in yanı sıra Ege'nin diğer illerinde de hissedildi. Panik ve korkuya yol açan sarsıntı, özellikle kıyı kesimlerinde deniz seviyesinin yükselmesine yol açtı. Manisa, Muğla, Balıkesir, Denizli ve Aydın'da şiddetli sarsıntının etkisiyle kendini sokağa atan vatandaşlar saatlerce evlerine giremediler. 6.6 büyüklüğündeki deprem, merkez üssü olan İzmir Seferihisar'da denizde gelgite yol açtı. Bu sırada marinada demirli olan yelkenli teknelerin denize sürüklendiği görüldü. Depremin yarattağı tsunami sonrasında Seferihisar'da sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı. Bu sırada Sığacık mahallesinde tekerlekli sandalyesiyle sokakta bulunan 90 yaşında bir kadın, suların yükselmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.



CÜNEYT HASÇELİK / NERMİN UÇTU / SERKAN ÖZCAN / İLKER UYAR /
SUAT SALGIN / MEHMET KAVAS / SEBAHATTİN ALP / ADEM ÜLKER

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