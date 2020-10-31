Son dakika: Başkan Erdoğan İzmir'de

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de meydan gelen ve dünya gündemine oturan depremin ardından bölgeye gitti. Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Dün İzmir Seferihisar ilçemizde 14-51 itibariyle merkez üssü Ege Denizi açıklarında 6.6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Ve bu deprem neticesinde şuan itibariyle 37 vefatımız var. 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette. 218 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 8 Yoğun bakım var. 3'ü ağır. Şuana kadar enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103. Bu süreci TBMM başkanımız olsun, Cumhurbaşkanı yardımcımız olsun, bakanlarımız bu süreci takip ediyor. Diyanet işleri, AFAD'ımız, Kızılayımız hep burada kurum olarak bulundular.

KONUT DESTEĞİ

Vatandaşlarımıza konuk desteği yapılacak. Ancak başka yerde kiralık ev bulduğu belirten vatandaşlarımıza da kira desteği vereceğiz. Eşyaları zarar gören vatandaşlarımız aksatılmayacak. Elimizde konteynerlerimiz de var. Vatandaşlarımızın konteynerlerde yaşamlarını sağlamak için adımlar atabiliriz.

Vatandaşlarımıza her türlü yemek ihtiyaçları da karşılanıyor. Çok şükür burada şimdilik havalar güzel. Bunu da değerlendireceğiz.

OKULLAR KAPALI TUTULACAK

Bu hafta eğitim öğretim duracak. Okulları kapalı tutacağız. 1 hafta sonrası için de çalışma yapılacak ve sonuca göre devam edilecek ya da edilmeyecek. Gerekirse bu süre uzatılacak.

AFAD çadırları vatandaşlarımız için hazırladı. Bu çadırlarda kalan vatandaşlarımızın sayısı hayli fazla. Kendi çadırlarında kalan vatandaşlarımız da var.

88 ÜLKEDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İzmir'deki deprem dünya gündeminde olurken birçok ülkeden geçmiş olsun mesajları geldi. 88 ülkeden gelen geçmiş olsun mesajları için şahsım ve milletim adına hepsine teşekkür ediyorum.