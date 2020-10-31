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Haberler İzmir Son dakika: Başkan Erdoğan İzmir'e hareket etti

Son dakika: Başkan Erdoğan 'e hareket etti

Son dakika haberine göre, öğle saatlerinde partisinin İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere uçakla kente gelen Başkan , Van’daki ziyaretinin ardından deprem bölgesi ’e hareket etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan İzmir'e hareket etti

AA

31.10.2020, 16:14 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020,17:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van'daki ziyaretinin ardından İzmir'e hareket etti.

Öğle saatlerinde partisinin Van İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere uçakla kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Atatürk Stadı'nda yapılan kongrenin ardından Van Valiliğine geçti.

VAN'DAN AYRILDI
Burada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile bir süre görüşen Erdoğan, daha sonra Van Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret etti. Binanın bahçesinde fidan dikimi de yapan Erdoğan, 6.6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir'e gitmek üzere Van'dan ayrıldı.

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