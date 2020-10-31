Çerkezköy ilçesinde ikamet eden M.B'nin, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan M.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen M.B, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.
Son dakika: Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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