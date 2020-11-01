Barış Sitesi’ndeki çalışmalar sürüyor

Bayraklı'daki 8 katlı Barış Sitesi'nde, 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, zemindeki 2 katı çöken bina yan yattı. Binanın yıkılmaması için iş makineleriyle destek sağlandı. Binada 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1'i ağır 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Yaralılardan biri olan Emine Eren (60), 14 saat sonra kurtarıldı. Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu, enkazda kalan 10 yaşındaki torunu Çınar ve eşi Ünal Eren'e ulaşılmaya çalışıldı öğrenildi. Toplam 5 kişinin enkaz altında olduğu düşünülürken, ekiplerin çalışması sürüyor.