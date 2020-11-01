Çadırlarda sabahladılar

Çadırda kalan vatandaşlardan Döne Kaya, "Çok kötü bir depremdi. Birkaç arkadaşım bayıldı. Onları 5 kat aşağıya sırtımızda indirdik. Çok üzücü. Korktuğumuz için çadırlardayız. Devletimiz sağolsun" dedi.

Ailesiyle birlikte çadırda kalan Fadime Göğebakan, "Depreme evimizde yakalandık ve çok korktuk. Kendimizi zor dışarı attık. Evimizde hasar var" diye konuştu. Depreme Konak ilçesinde yakalandığını söyleyen Ahmet Erkutlu da, "Yürürken bir anda başım döndü. Beyin kanaması geçirdiğimi zannettim. 67 yaşındayım. İlk defa böyle bir depremle karşılaştım. Allah'ım ne olur insanlar ölmesin dedim. Şu an binalara girmek istemiyoruz. Risk yüksek. Bu yüzden eşim ve kızımla çadırlarda kalıyoruz. Sanırım 5-6 gün burada kalacağız" diye konuştu.