  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir CHP liderinden tepki çeken sözler

liderinden tepki çeken sözler

CHP liderinden tepki çeken sözler
Giriş Tarihi: 1.11.2020

TÜrkiye İzmir'den gelen acı haberle sarsıldı. 6.6'lık depremin yaşandığı İzmir'de Türkiye tek yürek olmuşken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte düzenlediği basın toplantısında kullandığı sözler tepki çekti. Devlet ve millet seferber olmuşken partizanlık yapan Kılıçdaroğlu, deprem çalışmalarıyla ilgili olarak, "En büyük katkı İzmir belediyesinin kurumsal kapasitesidir" ifadesini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CHP liderinden tepki çeken sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA