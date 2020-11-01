CHP liderinden tepki çeken sözler

TÜrkiye İzmir'den gelen acı haberle sarsıldı. 6.6'lık depremin yaşandığı İzmir'de Türkiye tek yürek olmuşken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte düzenlediği basın toplantısında kullandığı sözler tepki çekti. Devlet ve millet seferber olmuşken partizanlık yapan Kılıçdaroğlu, deprem çalışmalarıyla ilgili olarak, "En büyük katkı İzmir belediyesinin kurumsal kapasitesidir" ifadesini kullandı.