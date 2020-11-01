İzmir'de depremde mucize kurtuluşlar

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan anne ile 3 çocuğu, 23 saat sonra arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler, saat 07.00 civarında, 3. kat seviyesinde ses tespit etti.

İLETİŞİME GEÇTİLER

Daha sonra saat 8'de ve 9'daki görüşmelerde enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişme geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10) ile Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.

BİR ÇOCUK ARANIYOR

Ekipler hem mutfaktan hem de salondan enkazdakilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Depremden yaklaşık 23 saat sonra enkazdaki anne ile 3 çocuğu, ekipler tarafından çıkarıldı. Enkazdan çıkarılanlar, battaniyelere sarılıp sedye ile ambulansa götürüldü. Umut Perinçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Enkaz altındaki diğer çocuğun çıkarılması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

ÖNCE KÖPEĞİ FISTIK SONRA İNCİ KURTARILDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazının altında 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık da kalmıştı. Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, önce İnci Okan'ın köpeği, Fıstık'a ulaştı. Ardından da depremden yaklaşık 17 saat sonra saat 08.00 sıralarında İnci Okan'a ulaştı. Enkazdan yaralı kurtarılan İnci Okan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

AYNI APARTMANDAN 3 MUTLU HABER

Bayraklı'daki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yaşayan 53 yaşındaki Fadime Tolu, depremden 15 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Yan yatan ve vinçlerle ayakta duran, alt katları ise çöken binadan kurtarılan Tolu, alkışlar eşliğinde ambulansa bindirildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş da yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı. Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 35 yaşlarında olduğu belirtilen Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaşa da ulaştı. Yaralı olarak sedyeye alınan Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yine aynı apartmanın enkazından Hülya Özmet de yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

26 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Depremde enkaz altında kalan Halim Sarı (56), arama- kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 26 saat sonra yaralı kurtarıldı. İlk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki arama-kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı. Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu. Arama-kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı'nın bilincinin açık olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla Halim Sarı kurtarıldı. Yaralı Halim Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.





GENÇ KIZI ENKAZDAN KURTARAN KAHRAMAN ANLATTI: BUSE KRİZİ ÇOK GÜZEL YÖNETTİ

İzmır'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda yaşayan Buse Hasyılmaz, depremin etkisiyle yıkılan binada enkaz altında kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Manisa Kızılay Şube Görevlisi Özlem Baran Tezel ile telefonda konuşan Buse, depremin 17. saatinde kurtarıldı. Tezel o anları anlattı: Tezel, "Her 15 dakikada bir, yarımşar, birer dakika aralıklarla şarjının bitmesine izin vermeden ve sakinliğini koruması adına konuşarak krizi yönetmeye çalıştık. Burada asıl tebrik edilmesi gereken kişi Buse. Gerçekten çok güzel dayandı. Bizim 5 dakikamız, içerideki Buse için 1 saat. Krizi çok güzel yönetti. İnşallah diğer kazazedelerimiz de çıkacaktır. Kızılay olarak biz buradayız" dedi.





Bakan Pakdemirli Buse'yi ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, deprem sonrası telefon ile iletişime geçtiği ve daha sonrası enkazdan sağ kurtarılan Buse Hasyılmaz'ı hastanede ziyaret etti. Ziyarette Buse'ye bir itirafta bulunan Pakdemirli, "Sen 'birinci kattayım' deyince nasıl çıkartacağız bu kızı dedim ama çok şükür ki çıkartabildik" dedi. Ayrıca Pakdemirli, hastanede tedavi altına alınan diğer yaralı vatandaşları da ziyaret etti.