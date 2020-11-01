İzmir'de umut dolu bekleyiş

Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi 258 sokakta bulunan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kaldıkları sanılan Aydınlı Küçükyumuk ailesinden Mert Küçükyumuk, Eda Savran Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk'a ulaşmak için yoğun çaba harcanıyor.

'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN'

Aydın Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Aydın Küçükyumuk'un oğlu Mert Küçükyumuk, gelini Eda ve torunu Ateş, enkaz altında kaldı. Oğlunun ve ailesinin enkaz altında kaldığını öğrenen Küçükyumuk, Aydın'dan yola çıktı ancak İzmir yolu kapalı olduğu için ulaşamadı. Aile bireylerinden haber alamayan Küçükyumuk ailesi sosyal medyadan kayıp haberini paylaşıp bölgedeki yetkililerden yardım istedi. Mert Küçükyumuk'un kız kardeşi Müge Küçükyumuk, ağabeyi ve ailesinin halen enkaz altında olduğunu belirterek, "Maalesef olumlu bir haber yok. Başlarında bekliyoruz. Mucize lazım, dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

İKİZLERDEN HALA HABER YOK

Bunun yanında Manavkuyu'da tamamen çöken Rıza Bey Apartmanı'nın 2. katında bulunan Çınar ve Sayra Alpgündüz isimli 14 yaşındaki ikizlerin ailesinin umutlu bekleyişi de sürüyor. İkizlerinden haber bekleyen anne Tülin Alpgündüz yakınları tarafından güçlükle sakinleştiriliyor. AFAD ve kurtarma ekiplerinin çalışmasından bir an bile olsun gözünü ayırmayan anne Alpgündüz umutla iki evladının gelecek haberi bekliyor.

FATİH ŞENDİL / KAZIM YÖRÜKÇE