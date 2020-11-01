İzmir'de yıkılan binalarla ilgili ortaya çıkan gerçek! Dışı makyajlı içi çürük binalar öldürdü

İzmir'deki deprem, binaların yapı kalitesini bir kez daha tartışmaya açtı ve 'Deprem değil bina öldürür' gerçeğini ortaya koydu. Bayraklı ilçesinde çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği binaların birçoğuna dış cephe kaplaması yapılmış. Dışarıdan bakıldığında sağlam gibi duran binalar kağıt gibi katlanıp yerle bir oldu. Emrah, Karagül, Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları ile sadece 2 yıl önce inşa edilen Kahyaoğlu Plaza'daki manzara dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. 6.6'lık İzmir depreminde yerle bir olan Emrah Apartmanı'na 10 yıl önce, Karagül Apartmanı'na da 5 yıl önce çürük raporu verildiği ortaya çıktı. Depremde kağıt gibi yıkılan Karagül Apartmanı'nda işyeri olan Yusuf Soysal'ın sözleri acı gerçeği gözler önüne serdi: 5 yıl önce kolonlardan örnek alındı. Depreme dayanıksız raporu verildi. Binaya destek yapıldı. Kimse yıkılıp yeniden yapılmasını istemedi.





GEÇEN DEPREMDEN HASARLI

11 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı'nın enkazından anne-babasının sağ çıkmasını bekleyen Emel Özakgül de "Bina 25 yıllıktı. 10 yıl önceki 4.9'luk depremde hasar gördü. Hasarlı yerler sıvayla kapatıldı" dedi. Körfezin kıyısında Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla zemini oluşan Bayraklı'da yükselen gökdelenler İzmir'in fotoğrafını değiştirmekle kalmadı, olası bir depremdeki kayıp riskini de arttırdı. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan "İzmir kıyı kesimleri güncel alüvyonlarla dolu bir bölge. Gevşek, yumuşak zeminler" diyerek uyarmıştı. İşte deprem de en çok bu bölgeyi vurdu. Deprem öncesinde dışarıdan bakıldığında, yapılan dış cephe kaplamalarıyla "yeni" izlenimi veren binalar depremle birlikte kağıt gibi katlanarak yerle bir oldu.

KARAGÜL APARTMANI: Binadan geriye sadece işyeri tabelası ve moloz yığını kaldı.

EMRAH APARTMANI: 2 bloklu 28 daireli Emrah Apartmanı tamamen yıkıldı. İlk bilgilere göre binada 11 kişi öldü, 19 kişi görevlilerce kurtarıldı.

RIZA BEY APARTMANI: 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında 60 kişinin olduğu belirtilmişti. Binada 6 kişi vefat etti.

DOĞANLAR APARTMANI: 7 katlı 21 dairelik Doğanlar Apartmanında ise ilk belirlemelerde 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 9 kişi enkazdan tahliye edildi. Enkaz altında kaç kişinin olduğu net bilinmiyor. Apartmanın alt katında iş yerleri de vardı.

YILMAZ ERBEK APARTMANI: Altında bir süper market zincirinin şubesi ile tekel bayi bulunuyordu. Markette kasiyer olarak çalışan Serhat Er'in cansız bedeni çıkartıldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında köpekler de kullanılıyor. İki katı çöken apartmanın yan yatmaması için vinçlerle destek sağlanıyor.

YAĞCIOĞLU APARTMANI: Tamamen çöken 7 katlı apartmanda enkaz altında olduğu tahmin edilen kişilere ulaşılmaya çalışılıyor.

BARIŞ SİTESİ: Çalışmaların sürdüğü diğer bir bölge olan 4 bloklu Barış Sitesi'nde kısmen çökme yaşanan 2 blokta çalışmalar sürüyor.



HÂLÂ BEŞİK GİBİ

EGE Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetti, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın'da toplam 885 kişi yaralandı. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmalar tamamlanırken, kalan 8 binada çalışmalar sürdürülüyor. Seferihisar'daki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Denizi'nde dün saat 08.31'de 5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 08.31'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedildi. 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 658 artçı sarsıntı yaşandı.





'YIKILMASIN' DİYE KEPÇELİ DESTEK

Bayraklı'dakı 8 katlı Barış Sitesi'nin zeminindeki iki kat, 6.6'lık depremin ardından çöktü. Yan yatan bina, arama kurtarma çalışmaları sırasında yıkılmasın diye, kepçelerle desteklendi. Bayraklı'da Demirkent Sitesi'ndeki bir binanın da ilk 3 katı çöktü. En alt katında iş yerlerinin bulunduğu bina yan yattı. Bazı kişilerin yaralı olarak kurtarıldığı bina, çökme ihtimaline karşın 3 kepçe ile desteklendi.



Erdoğan YAPIK - Ertan GÜRCANER - Ceyhan TORLAK / SABAH