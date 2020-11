İzmir'deki okullarda durum ne? Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı

Ziya Selçuk, Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu bahçesinde yaptığı açıklamada, İzmir'deki depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Depremin ardından enkaz altındakilere sağ ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu:



"İzmir'de 3 bin 600 okulumuzda yaklaşık olarak 850 bin öğrencimiz var. İzmir'de 850 bin öğrencimizin öğrenim gördüğü okullarda bir hasarımız söz konusu değil. 139'unda hafif hasarlar söz konusu ama bununla ilgili tedbirler alınacak. 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde hangi okulumuzda durum nedir, ne tür hasar vardır, bunların saptanması ve bir havuzda toplanması sağlanabildi. Okularımızla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını net bir şekilde ifade edebilirim."

TESPİT ÇALIŞMALARI

Bakan Selçuk, il genelindeki okullarda tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"139 okulumuzdaki küçük ölçekli hasarların bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor, gerekli onarım çalışmaları için de tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili bir sorun yaşamadık Allah'a şükür. İl ve ilçe okul kriz müdahale ekiplerimiz, psikososyal destek ekiplerimiz bu süreçte aktif olarak rol alıyorlar ve 53 kişilik arama kurtarma ekibimiz yine arama kurtarma faaliyetlerine destek oluyor sahada. Bu süreç devam edecek."

PSİKOLOJİK DESTEK

Okullardaki eğitim öğretime bir hafta ara verildiğini kaydeden Selçuk, "Bu sürenin duruma göre gözden geçirilmesi elbette söz konusu olabilir. Bu ortamda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin psikososyal desteğe ihtiyacı var. Bu sarsıntı sonrası çocuklarda oluşabilecek birtakım ruhsal problemlerin iyileştirilmesi için uzmanlarımız hazır, çalışıyorlar." dedi.



Çocukların yaşadığı korkuyu, kaygıyı ortadan kaldırmak için oyun terapisi ve bir eğitsel faaliyetlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Selçuk, şunları söyledi:



"250 rehber öğretmenimiz, psikolojik danışmanımız, psikososyal destek anlamında sürekli olarak faaliyet içerisindeler. Bugün de buradaki uzman arkadaşlarımızın çalışmalarına eşlik ettik. Bir ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde tespit etmeye çalıştık. İzmir'de yaşanan depremle ilgili şunu gördük ki, binaların tahliye edilmesi çok önemli. Tüm okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize bir teşekkür borçluyuz çünkü onların tecrübesi, birikimiyle okullarımızdan çok süratle tahliye imkanını bulabildik ve kimsenin burnu kanamadan da bu süreci halletmiş durumdayız. Öğretmenlerimizin afet eğitimi son derece önemli. bu konuda dünyada en yüksek tecrübelerden yararlanmayı önemsiyoruz. Özellikle okul tabanlı afet eğitimi programının üzerinde çok duruyoruz. Japonya'da konuyla ilgili bir ekibimiz eğitim aldı geçtiğimiz yıl, bu eğitim paketinin formatörler vasıtasıyla tüm öğretmelerimize ulaştırma noktasında da eğitimler devam ediyor."

"ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Selçuk, bu doğrultuda ilk etapta 110 bin öğretmenin eğitim aldığını, daha sonra 140 bin öğretmene daha eğitim verildiğini, bu sürecin hala devam ettiğini kaydetti.



Eğitimciler olarak işlerinin yeni başladığını vurgulayan Selçuk, "Psikososyal destek ekiplerimizle, öğrencilerimizin eğitimleriyle ilgili yapmamız gereken çok şey var. Bu konuda çok deneyimliyiz, Türkiye'de daha önceki afetlerde sel ve depremlerde ne yaptıysak, oradaki tecrübeleri burada da aktarmak ve tüm çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin ihtiyacı olduğu psikososyal desteği sağlamak bizim yükümlülüğümüz." değerlendirmesinde bulundu.



Selçuk, bu konuda Ankara'da ve İzmir'de birer kriz masası oluşturduğunu belirterek, "Biz buradayız ve gereken her türlü tedbiri almakla ilgili çalışıyoruz. Vatandaşımız enim olsun, bizlere güvensinler, okullarımızla ilgili çalışmaların daha da titiz bir şekilde nasıl yürütüleceği konusunda İzmir'de sayın valimizle ve il ve ilçe teşkilatındaki yöneticilerimizle beraber bugün de çalışacağız. Bu çalışmalar sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.



Bir gazetecinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 5. ve 9. sınıfların okullara başlama tarihleriyle ilgili değişen bir şey olup olmadığını sorması üzerine Selçuk, "Şu anda Türkiye çapında bir şey yok. İzmir'le ilgili elbette bir değişiklik var. Bu arada sahayı izliyoruz, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile ilgili çalışıyoruz, dünyayı izliyoruz ve burada alınması gereken tedbirleri, her ne olursa olsun, ihtiyaç neyse, o tedbir alınır. Şu şekilde, bu şekilde değil. Her ne ihtiyaçsa onun tedbiri alınır." dedi.