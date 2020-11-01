Kızlarını oyuncaklarına sarılarak bekliyor

İzmir'de enkaz haline gelen binalardaki kurtarma çalışmaları sürerken, enkazda kalanların yakınları için zorlu bekleyiş devam ediyor. Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kızları Vera ve Lena Yücel ile, yeğenleri Diren ve Feda Yücel ve kayınvalidesi Arife Yücel enkaz altında kalan Nilay Yücel, çocuklarının oyuncak bebeğine sarılarak bekleyişini sürdürdü.

EN KÜÇÜĞÜ 3 YAŞINDA

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda ile Arife Yücel (60), enkaz altında kaldı. Kızların annesi Nilay Yücel, çocuklarının oynadığı oyuncağa sarılarak arama kurtarma çalışmalarını izledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bölgeye gelerek anneyi teselli etti.