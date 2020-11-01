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Haberler İzmir Kulalı 3 vatandaş enkaz altında

3 vatandaş enkaz altında

Kulalı 3 vatandaş enkaz altında
Giriş Tarihi: 1.11.2020

Bayraklı ve Manavkuyu ilçelerinde yıkılan binaların atlında kalan 3 Kulalı vatandaşa ulaşılmaya çalışılıyor. Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında kalan annekız Aynur Gidiş ve Beril Gidiş ile Manavkuyu'daki enkaz altında kalan eski gazeteci merhum Reha Erakman'ın eşi Nerrin Erakman'ı kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Kulalı vatandaşların yakınları da korku dolu bekleyişini sürdürüyor.

BATUHAN ULU

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