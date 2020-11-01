Ölüm göz göre göre geldi

Deprem sonrasında, 37'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 554 artçı sarsıntı yaşandı. Bu arada depremde yerle bir olan Emrah Apartmanı'na 10 yıl önce, Rıza Bey Apartmanı'na da 5 yıl önce çürük raporu verildiği ortaya çıktı.

2 BİNA ÇÜRÜK RAPORLU ÇIKTI

Depremde kağıt gibi yıkılan Emrah Apartmanı'nda işyeri olan Yusuf Soysal, "5 yıl önce kolonlardan örnek alındı. Depreme dayanıksız raporu verildi. Binaya destek yapıldı. Kimse yıkılıp yeniden yapılmasını istemedi" dedi. 6.6'lık depremde 11 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı'nın enkazından anne-babasının sağ çıkmasını bekleyen Emel Özakgül de, "Bina 25 yıllıktı. 10 yıl önceki 4.9'luk depremde hasar gördü. Hasarlı yerler sıvayla kapatıldı" diye konuştu. İzmir'deki deprem sonrası çok sayıda yaralının tedavi edildiği Ege Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saat 18.30'da yaptığı açıklamada depremde hayatını kaybedenlerinin sayısının 37'ye yükseldiğini bildirdi.

KOCA: 37 CANIMIZI YİTİRDİK

Koca, şöyle konuştu: "Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 37 canımız hayatını kaybetti. 885 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracaat etti. Şu an yoğun bakımda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim" dedi.

HALA BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Seferihisar'daki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Denizi'nde dün saat 08.31'de 5 şiddetinde deprem yaşandı. AFAD, en son saat 08.31'de Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 5 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. 6,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında 37'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 554 artçı deprem oldu.



"YIKILAN BİNALARIN YAPIMINDA SORUN VAR"

İNŞAAT Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, depremden sonra yıkılan binaları kontrol ettiklerini ve bununla ilgili bir rapor hazırladıklarını belirterek, "Herkes zeminden bahsediyor. Zeminin iyi olmadığını biliyoruz ama bir bina yıkılırken hemen yanındaki ayakta duruyor. Bu da yıkılan binaların dayanıklı olmadığını gösteriyor. Binaların uygulamasında bir sorun olduğu aşikar. Artık İzmir'de 'Oturduğum bina depremde yıkılır mı yıkılmaz mı?' bunu konuşmalıyız. Binalar yapılırken birçok kontrolden geçmesi gerekiyor. Bir ayak eksik kalınca kötü sonuçlar doğabiliyor. Kalifiye eleman çalıştırmak, yetkin mühendislik çok önemli. Depremin etkisi daha fazla olsaydı çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik" dedi.