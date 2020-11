Seferihisar tsunami şokunda

İzmir'in Seferihisar açıklarında önceki gün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle birlikte oluşan küçük çaplı tsunami, ilçede büyük zarara yol açtı. Balıklar karaya vurdu. Suların çekilmesiyle birlikte kıyıda yüzlerce ölü balık kaldı. Layika Şenel Erçetin adlı vatandaşın boğularak hayatını kaybetmesine neden olun tsunami sonucu, birçok iş yeri, araç ve teknede de maddi hasar meydana geldi. Denizin taşması sebebiyle hayvanlar da zarar gördü. Balıklar karaya vururken, su baskınından kaçamayan yavru bir kedi de telef oldu. Sahildeki bir kafenin arka bahçesine, elliye yakın balığın yanı sıra bir de cip sürüklendi.

TIPKI FİLMLERDEKİ GİBİ

Kafe sahiplerinden Yusuf Can Akın, "Filmlerde gördüğümüzü canlı yaşadık. Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Biz bu bahçede kına gecesi ve düğünler organize ediyorduk, ancak şimdi tanınmayacak halde. Ölü balıklardan olayın şiddeti de ortaya çıkıyor. Önüne ne kattıysa götürdü. Kapalı kaldığımız günler hariç yaklaşık 300 bin lira zararımız var" dedi. Yaşanan olayı 'felaket' olarak değerlendiren Rıfkı Bir, "Sular yükseldikten sonra herkes can havliyle kaçmaya başladı" diye konuştu.



"TÜM ESNAF ÇILGINLAR GİBİ KOŞUYORDUK"

Depremin ardından denizin yaklaşık 1,5 metre yükseldiği Sığacık Mahallesi'nde, iş yerleri zarar gören esnaf sabahın erken saatlerinde temizlik çalışmalarına başladı. Suların en çok zarar verdiği Kaleiçi'ndeki iş yerlerinde maddi zarar meydana geldi. Denizin taşmasıyla birlikte sahilde bulunan bir kafenin içine de bir metreyi aşkın su doldu. O anları anlatan kafe sahibi Rüya Akın, "Depremde hiçbir zarar görmemiştik. Depremin ardından deniz çekildi ve tarla gibi oldu. Deniz kabardıktan sonra kaçmaya başladık. Her yerden sular geliyordu. Tüm esnaf çılgınlar gibi koşuyorduk. Deniz suyu duvarların yarısına kadar girdikten sonra geri çıkmış. Zararımız çok büyük" ifadelerini kullandı.

Tsunami okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem İBİ tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgasını temsil eder. Tsunami tek bir dalgadan oluşmaz, bir dalgalar serisidir. Tsunamiyi önceden tahmin etmek neredeyse imkansızdır. Eğer kıyılardaki sular aniden çekilirse, birkaç dakika önceden uyarı yapmak mümkün olabilir.