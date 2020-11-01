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Haberler İzmir Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan teşkilatlara İzmir yazısı

Son dakika: Hakimler ve 'ndan teşkilatlara yazısı

Son dakika haberi...Hakimler ve , nedeniyle 'deki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak tavsiyeleri içeren yazıyı teşkilata gönderdi. İzmir'de depremden bizzat veya yakınları etkilenen hakim ve savcıların izin talepleri konusunda hassas davranılacak.

Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan teşkilatlara İzmir yazısı

01.11.2020, 17:20

Hakimler ve Savcılar Kurulu, deprem nedeniyle İzmir'deki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak tavsiyeleri içeren yazıyı teşkilata gönderdi. Yazıya göre, tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın soruşturma/kovuşturma dosyaları ile yürütmenin durdurulması istemlerine hassasiyet gösterilecek. İzmir'de depremden bizzat veya yakınları etkilenen hakim ve savcıların izin talepleri konusunda hassas davranılacak.

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