Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan teşkilatlara İzmir yazısı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, deprem nedeniyle İzmir'deki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak tavsiyeleri içeren yazıyı teşkilata gönderdi. Yazıya göre, tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın soruşturma/kovuşturma dosyaları ile yürütmenin durdurulması istemlerine hassasiyet gösterilecek. İzmir'de depremden bizzat veya yakınları etkilenen hakim ve savcıların izin talepleri konusunda hassas davranılacak.
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