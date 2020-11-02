AFAD'dan İzmir’e destek

Depremin ardından arama kurtarma ekipleriyle imdada koşan ve birçok vatandaşı enkazdan kurtaran Afad ekipleri, evleri yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü için sokakta kalan vatandaşların da yardımına yetişti.



3 ÖĞÜN YEMEK DAĞITILIYOR

Bornova Stadı'na kurulan 210 çadırda 350 depremzedenin barınması sağlanacak. Günlük yaşamlarını sorunsuz sürdürmeleri için her türlü ihtiyaçları karşılanan depremin vurduğu vatandaşlara, günde 3 öğün yemek de çıkarılıyor. Depremzedeler, devletin kendilerine sahip çıktığını ve AFAD sayesinde acılarının bir nebze dindiğini dile getirerek, "Her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Gördüğümüz ilgiden memnunuz. Umarız en kısa zamanda yeniden evlerimize kavuşuruz" dedi.



MERKEZEFENDİ'DEN; GIDA, ÇADIR, BATTANİYE DESTEĞİ

DENİZLİ Merkezefendi Belediyesi gıda, süt, ihtiyaç malzemeleri, bebek bakım setleri, maske ve eldiven yüklü iki aracını İzmir'deki deprem bölgesine ulaştırmasının ardından; çadır, polar battaniye, su ve ısıtıcılarla yüklü beş araç ile depremzedelere desteğini sürdürdü.