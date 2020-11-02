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Haberler İzmir Bakan Koca'dan 'Elif' paylaşımı: Hayat bir kez daha kazandı

'dan 'Elif' paylaşımı: Hayat bir kez daha kazandı

Sağlık Bakanı , Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde 3 yaşındaki 'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin, "Hayat bir kez daha kazandı" dedi.

Bakan Koca'dan 'Elif' paylaşımı: Hayat bir kez daha kazandı

02.11.2020, 09:52

Bakan Koca, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Elif'in kurtarılma görüntülerini paylaşan Bakan Koca, "Hayat bir kez daha kazandı. İdil kızımızın ardından, 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız" ifadesini kullandı.

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