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Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye giden Bakanlar, İzmir AFAD koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi. 4'ü ağır 9 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam eidyor.
Bakanlar İzmir'de son durumu açıklıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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