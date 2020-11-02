  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Bakanlar İzmir'de son durumu açıklıyor

Bakanlar 'de son durumu açıklıyor

Son dakika haberi... 'de meydana gelen depremin ardından bölgeye giden Bakanlar, İzmir AFAD koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor...

Bakanlar İzmir'de son durumu açıklıyor

02.11.2020, 10:32 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020,10:37

CANLI YAYIN

Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye giden Bakanlar, İzmir AFAD koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi. 4'ü ağır 9 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam eidyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakanlar İzmir'de son durumu açıklıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA