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Haberler İzmir Barış Sitesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor

Barış Sitesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor

'in Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki yıkım çalışması başladı.

Barış Sitesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor

02.11.2020, 18:35

İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nde yıkım çalışması devam ediyor.

Binayı destekleyen iş makinaları kontrollü şekilde alandan çekildikten sonra kırıcı iş makinaları ile hasarlı binalar yıkılıyor.

YIKIM FOTOĞRAFLARI





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