İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nde yıkım çalışması devam ediyor.
Binayı destekleyen iş makinaları kontrollü şekilde alandan çekildikten sonra kırıcı iş makinaları ile hasarlı binalar yıkılıyor.
YIKIM FOTOĞRAFLARI
Barış Sitesi'nde yıkım çalışmaları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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