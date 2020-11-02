Haberler İzmir Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı

Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı

Son dakika haberi... İzmir'deki depremde bir mucize daha gerçekleşti. Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı. Yaralı olarak enkaz altından çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

02.11.2020, 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020,11:39