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Haberler İzmir Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı

Bir daha enkazdan çıkarıldı

Son dakika haberi... 'deki depremde bir mucize daha gerçekleşti. Bir daha enkazdan çıkarıldı. Yaralı olarak enkaz altından çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı

02.11.2020, 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020,11:39

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Rıza Bey Apartmanı'ndan bir kişi çıkarıldı. Yaralı olarak enkaz altından çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

3 YAŞINDAKİ ELİF BEBEK DE CANLI ÇIKARILMIŞTI

İzmir'den Doğanlar apartmanı enkazından Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğan haber geldi. Enkazdan 3 yaşındaki bir bebeğin canlı olarak çıkarıldığı duyuruldu. Enkazdan çıkarılan bebeğin Elif Perincek olduğu öğrenildi. Elif'in dedesi "Torunum 7 katın altından çıkarıldı. Allah'ım mucize yarattı" dedi.

EMRAH APARTMANI'NDA 32 ÖLÜ 15 YARALIYLA ÇALIŞMALAR BİTTİ

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılmasıyla sonlandırıldı.

İzmir depreminin 65. saatinde mucize kurtuluş: 3 yaşındaki Elif Perinçek kurtarıldı

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