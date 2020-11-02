Bir yanda mucize bir yanda umut...

33 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ

DEPREMDE yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 33 saat sonra sevindiren haber geldi. Enkazın altında kalan 70 yaşındaki Ahmet Çitim, İnegöl İHH arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ kurtarıldı. Ekipler tarafından titiz bir şekilde gece 01.00'de başlayan kurtarma çalışmalarının sabah 09.00'da mutlu sonla bitmesi herkesi sevindirdi. Sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Çitim'in eşi Necmiye Çitim'in ise, cansız bedenine ulaşıldı. Çitim'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yetkililerden sağlık durumu hakkında bilgi aldı.





ÖLEN TORUNUNUN ELİNİ 14 SAAT BIRAKMADI

6,6'LIK deprem sonrasında 4 bloğundan 3'ü yan yatan ve çökme tehlikesine karşı iş makineleriyle desteklenen Barış Sitesi enkazından bir aile dramı daha çıktı. Sitenin enkazından şu ana kadar 3 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Enkazdan sağ çıkan 3 kişiden 1'i olan ve 14 saat sonra kendisine ulaşılan 62 yaşındaki Emine Eren, depremde 10 yaşındaki torunu Çınar Eren ile eşi Ünal Eren'i kaybetti.

EN KÜÇÜK KURBAN ÇINAR

Babasını 4 yıl önce motosiklet kazasında kaybettikten sonra annesiyle birlikte dedesi ve babaannesiyle yaşamaya başlayan Çınar Eren, enkazın en küçük kurbanı oldu. Torununun elini bir an olsun bırakmayan Emine Eren, ağlama sesinin duyulması üzerine 1,5 saat süren çalışma sonucunda Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi tarafından enkazdan çıkarıldı. Kurtarma anında babaannenin elinden sıyrılan küçük eli gören ekipler büyük üzüntü yaşadı. İzmir'e gelir gelmez gönderildikleri binada 2'si sağ 6 kişiyi çıkardıklarını aktaran Eskişehir DAK üyesi Ercan Temel, "Emine teyze, torununun sürekli elini tuttuğunu söylemişti. Zaten biz de gördük. Emine teyzemiz sürekli ağlıyordu. Maalesef torunu vefat etmişti. Torununu da 7 saat sonra çıkardık ve onun hemen yanında da eşi de vardı. Maalesef o da ölmüştü" dedi.



'İYİ Kİ BEBEĞİM YANIMDA DEĞİLDİ'

SEFERİHİSAR açıklarında gerçekleşen 6.6'lık depremde 4 katı enkaz haline gelen 7 katlı Barış Apartmanı'nda yaşayan Aslı Güneş Başlıtürk, depremden 2 saat 20 dakika önce, 7 aylık bebeğini annesine bırakmak için evden çıktı. Başlıtürk, evine döndüğünde apartman merdivenlerinden dairesine çıkmaya çalışırken, depreme yakalandı. Panikle dışarıya çıkan Başlıtürk, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Soluğu bebeğinin yanında alan anne, 7 aylık bebeğinin yanında olmamasını mucize olarak tanımladı.

BİNA KÜT DİYE ÇÖKTÜ

Başlıtürk, "Bebeğimi anneme bırakmıştım. Eve geliyordum. Merdivendeydim. Çok sallandı. Dışarıya çıktım. Önümdeki bina küt diye çöktü. O an çok kötüydü. Duygularımı tarif edemiyorum. 7 aylık bebeğimle depremde evde olsaydım ne olurdu bilmiyorum. Bu bizim için bir şans" dedi. Bundan sonraki hayatlarının farklı olacağını ifade eden Başlıtürk, "Ben burada 2 yıldır kiracıyım. Bundan sonra ne yapacağımızı bilmiyorum. Çocuğumun tüm eşyaları enkaz altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Tolga TEKİN